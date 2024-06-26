الجيش الإسرائيلي: إصابة 14 عسكريا خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 3922 (الجزيرة)

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