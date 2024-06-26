26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الكيني يعلن سحب قانون الضرائب والمالية العامة الذي أثار احتجاجات (العربية)
Lebanon 24
26-06-2024
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: شهدت الفترة الماضية أحداثا عديدة أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: شهدت الفترة الماضية أحداثا عديدة أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان
26/06/2024 18:05:09
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا في كينيا تصدر قرارا بوقف انتشار الجيش بعد احتجاجات دامية (العربية)
Lebanon 24
المحكمة العليا في كينيا تصدر قرارا بوقف انتشار الجيش بعد احتجاجات دامية (العربية)
26/06/2024 18:05:09
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
Lebanon 24
وصول الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
26/06/2024 18:05:09
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في مكتب حاكم نيروبي خلال احتجاجات ضد فرض ضرائب جديدة في كينيا (العربية)
Lebanon 24
حريق في مكتب حاكم نيروبي خلال احتجاجات ضد فرض ضرائب جديدة في كينيا (العربية)
26/06/2024 18:05:09
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
والدة أنابيلا هلال تنتقد الشيف أنطوان... إليكم كيف ردّ عليها (فيديو)
Lebanon 24
والدة أنابيلا هلال تنتقد الشيف أنطوان... إليكم كيف ردّ عليها (فيديو)
15:20 | 2024-06-25
25/06/2024 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وصل من "حزب الله" إلى أميركا.. هكذا سيردّ في حال تعرّض مطار بيروت للقصف
Lebanon 24
تهديد وصل من "حزب الله" إلى أميركا.. هكذا سيردّ في حال تعرّض مطار بيروت للقصف
16:52 | 2024-06-25
25/06/2024 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحة جديدة وخطيرة قد تستخدمها إسرائيل ضد لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
أسلحة جديدة وخطيرة قد تستخدمها إسرائيل ضد لبنان.. ما هي؟
12:00 | 2024-06-25
25/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جملة واحدة... إليكم ما قاله نتنياهو من على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
جملة واحدة... إليكم ما قاله نتنياهو من على الحدود مع لبنان
14:34 | 2024-06-25
25/06/2024 02:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "بيجاما" من الساتان والريش.. هيفا وهبي تُثير الجدل في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بـ "بيجاما" من الساتان والريش.. هيفا وهبي تُثير الجدل في آخر إطلالة لها (صور)
02:28 | 2024-06-26
26/06/2024 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:03 | 2024-06-26
البيت الأبيض: لن نرد على كل تصريح لنتنياهو ونركز على تزويد إسرائيل بما تحتاج إليه
10:50 | 2024-06-26
البيت الأبيض: سوليفان ووزير الدفاع الإسرائيلي يبحثان العمل من أجل الحؤول دون اندلاع جبهة حرب ثانية (الجزيرة)
10:47 | 2024-06-26
رئيس إسرائيل خلال زيارته مواقع عسكرية في الشمال: على المجتمع الدولي ألا يتفاجأ إذا خرجت الأمور عن السيطرة (الجزيرة)
10:47 | 2024-06-26
البيت الأبيض: نقف إلى جانب إسرائيل وسنعمل على تزويدها بما تحتاجه من أجل الدفاع عن نفسها (الجزيرة)
10:38 | 2024-06-26
البيت الأبيض: واشنطن تشدد على أهمية ضبط النفس في كينيا خلال الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع الموازنة (الشرق)
10:12 | 2024-06-26
القناة 13 الإسرائيلية عن غالانت: نقدر الدعم الأميركي العلني والسري وندعم صفقة التبادل التي أعلنها الرئيس بايدن (الجزيرة)
فيديو
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
26/06/2024 18:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24