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رئيس إسرائيل خلال زيارته مواقع عسكرية في الشمال: على المجتمع الدولي ألا يتفاجأ إذا خرجت الأمور عن السيطرة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:47
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