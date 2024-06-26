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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يبحث هاتفيا مع نظيره الفلبيني أهمية الحفاظ على حقوق جميع الدول في الطيران والإبحار بأمان ومسؤولية حيث يسمح القانون الدولي

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:45
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