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هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان أشرف على تدريبات لقوات الاحتياط على الحدود الشمالية في إطار رفع الجاهزية بالمنطقة

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:16
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