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الخارجية الأميركية: بذلنا جهودا كبيرة لحماية بعض الأشخاص من التعرض للخطر جراء المعلومات التي سربها جوليان أسانج

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:45
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