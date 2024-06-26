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أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: إسرائيل والولايات المتحدة تشعرا بالقلق من أن إيران ستحاول تطوير تكنولوجيتها النووية بما في ذلك جهود التسلح في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية

Lebanon 24
26-06-2024 | 16:42
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