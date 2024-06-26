فنزويلا: الرئيس نيكولاس مادورو: أراجع الأخبار الواردة من بوليفيا.. وقاحة كاملة ومطلقة لقائد الجيش زونيغا، الذي يعتزم اختطاف الرئيس آرسي، وتجاهل سلطته الشرعية

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