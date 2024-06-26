Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: واشنطن تراقب عن كثب الوضع في بوليفيا وتحث على الهدوء وضبط النفس

Lebanon 24
26-06-2024 | 17:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن تشدد على أهمية ضبط النفس في كينيا خلال الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع الموازنة (الشرق)
lebanon 24
27/06/2024 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لوقف الحرب على غزة... آلاف النشطاء يتظاهرون في واشنطن ويطوقون البيت الأبيض
lebanon 24
27/06/2024 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي يغادر واشنطن للقاء ولي العهد السعودي
lebanon 24
27/06/2024 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أكد أن واشنطن ستعمل مع #مصر وقطر على ضمان تنفيذ شروط اتفاق إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار
lebanon 24
27/06/2024 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2024-06-26
18:41 | 2024-06-26
18:36 | 2024-06-26
18:34 | 2024-06-26
18:33 | 2024-06-26
18:21 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24