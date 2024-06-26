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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: أدين بشدة محاولات الإطاحة بحكومة بوليفيا المنتخبة ديمقراطياً ونعرب عن تأييدنا القوي للنظام الدستوري وسيادة القانون في بوليفيا

Lebanon 24
26-06-2024 | 18:36
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