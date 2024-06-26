Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: الوضع في الشمال رهيب والسكان يمرون بمعاناة لا تُحتمل

Lebanon 24
26-06-2024 | 23:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" في أحد عناوينها الرئيسية: فقط صفقة الأسرى في الجنوب ستنقذ أيضاً الشمال
lebanon 24
27/06/2024 09:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي كبير: إطلاق سراح أربعة رهائن لا يغير الوضع الراهن بشأن صفقة التبادل والضغط على حماس
lebanon 24
27/06/2024 09:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يجري مباحثات وسط توقعات بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضده ووزير الدفاع
lebanon 24
27/06/2024 09:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال قبل زيارته إلى واشنطن في 24 تموز
lebanon 24
27/06/2024 09:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:45 | 2024-06-27
00:42 | 2024-06-27
00:39 | 2024-06-27
23:58 | 2024-06-26
23:56 | 2024-06-26
23:53 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24