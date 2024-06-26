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"يديعوت أحرونوت" في أحد عناوينها الرئيسية: فقط صفقة الأسرى في الجنوب ستنقذ أيضاً الشمال
Lebanon 24
26-06-2024
|
23:56
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