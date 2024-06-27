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معاريف عن عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر آفي ديختر: سنذهب إلى الحرب في الشمال عندما نقرر أن الوقت قد حان للقيام بذلك

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:37
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