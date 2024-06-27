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نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح لسكاي نيوز عربية: على إيران ألا تقاتل إسرائيل من خلال الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
27-06-2024 | 04:20
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