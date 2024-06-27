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فايننشال تايمز: قصف إسرائيل بالفوسفور الأبيض جعل 5 كلم جنوب لبنان غير صالح للسكن (الحدث)

Lebanon 24
27-06-2024 | 05:07
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