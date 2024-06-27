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وزير دفاع جمهورية التشيك: الدعم العسكري لأوكرانيا سيبلغ 37 مليون دولار (الشرق)

Lebanon 24
27-06-2024 | 06:33
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