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الرئيس الأوكراني: لا يوجد أي حوار مع روسيا الآن وخطتهم تهدف إلى استمرار الحرب لأطول فترة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2024 | 07:04
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