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الإذاعة الإسرائيلية: الجيش أطلق العملية في الشجاعية عقب معلومات استخبارية عن عودة مسلحي القسام للعمل هناك (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2024 | 08:08
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