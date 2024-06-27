Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء بلجيكا: المبادرات الأميركية جيدة ونحن في أوروبا نقف معها من أجل مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2024 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نعمل على عدد من المبادرات الثقافية في إسبانيا من بينها تعليم اللغة العربية (الجزيرة)
lebanon 24
27/06/2024 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بلجيكا يعلن وهو يبكي استقالته لخسارته انتخابات أوروبا
lebanon 24
27/06/2024 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا يوجد اتفاق بشأن مستقبل غزة وواشنطن لا تزال تعارض إعادة احتلال القطاع بلا نهاية (الجزيرة)
lebanon 24
27/06/2024 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير قطر أكد لرئيس وزراء هولندا مواصلة الوساطة لوقف الاقتتال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
lebanon 24
27/06/2024 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:30 | 2024-06-27
09:17 | 2024-06-27
09:05 | 2024-06-27
09:04 | 2024-06-27
08:35 | 2024-06-27
08:30 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24