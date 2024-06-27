حزب الله: استهدفنا أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدوّ في موقع الناقورة البحري وأصبناهم إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح

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