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حماس: القصف المكثف على حي الشجاعية ونشر إنذارات بإخلاء المنطقة يعد استمرارا لحرب الإبادة التي تشنها حكومة العدوّ على شعبنا في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:10
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