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هآرتس: كندا تفرض عقوبات على زعيمة المستوطنين دانيلا فايس ومنظمتي لهافا وأمانا الإسرائيليتين (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2024 | 10:17
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