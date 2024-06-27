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السيد نصرالله في مراسم إحياء أربعينية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران: أتوجه إليكم مجددًا لأعبّر عني وبالنيابة عن المقاومة في لبنان عن تضامننا وتعاطفنا ومواساتنا

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:24
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السيد نصرالله في مراسم إحياء أربعينية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران: أتوجه إليكم مجددًا لأعبّر عني وبالنيابة عن المقاومة في لبنان عن تضامننا وتعاطفنا ومواساتنا
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