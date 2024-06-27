نصرالله: نعزي الشعب الإيراني بمناسبة مرور 40 يوما على ارتقاء السيد رئيسي ورفاقه

السيد نصرالله في مراسم إحياء أربعينية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران: أتوجه إليكم مجددًا لأعبّر عني وبالنيابة عن المقاومة في لبنان عن تضامننا وتعاطفنا ومواساتنا