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مستوطنون إسرائيليون يستولون بحماية الشرطة على منزل لعائلة الخالدي قرب باب السلسلة في القدس المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2024 | 11:51
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