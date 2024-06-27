Advertisement

أخبار عاجلة

قائد القوات الجوية الإسرائيلية: سنهزم حماس قريبا ومستعدون لمواجهة حزب الله في الشمال

Lebanon 24
27-06-2024 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجبهة الأساسية بعد انتهاء عملية رفح ستكون الشمال والمواجهة مع حزب الله
lebanon 24
27/06/2024 23:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد قريبا للإعلان عن هزيمة حماس مع انتهاء العمليات في رفح تمهيدا لاحتمال توسيع العمليات ضد حزب الله
lebanon 24
27/06/2024 23:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم قرية بيتللو غربي رام الله وتهدم منزلا بذريعة عدم الترخيص
lebanon 24
27/06/2024 23:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية حيفا: "حزب الله" يُحاول استخدام الإرهاب النفسي على سكان حيفا والشمال (الجزيرة)
lebanon 24
27/06/2024 23:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:41 | 2024-06-27
16:13 | 2024-06-27
15:56 | 2024-06-27
15:55 | 2024-06-27
15:53 | 2024-06-27
15:33 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24