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الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: استشهاد 3 من كوادرنا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مركزنا في النصيرات

Lebanon 24
27-06-2024 | 14:47
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