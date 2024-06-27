26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس حزب التجمع الوطني في فرنسا بارديلا: لن أسمح لروسيا بالتهام أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
27-06-2024
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرشح أقصى اليمين في فرنسا بارديلا: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا في حال الفوز في الانتخابات (العربية)
Lebanon 24
مرشح أقصى اليمين في فرنسا بارديلا: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا في حال الفوز في الانتخابات (العربية)
28/06/2024 02:23:44
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: سنستخدم فوائد أصول روسيا المجمدة لسداد قرض لأوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: سنستخدم فوائد أصول روسيا المجمدة لسداد قرض لأوكرانيا (العربية)
28/06/2024 02:23:44
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رفضاً لليمين المتطرف.. فرنسا تخرج في مسيرات كبرى ضد التجمع الوطني
Lebanon 24
رفضاً لليمين المتطرف.. فرنسا تخرج في مسيرات كبرى ضد التجمع الوطني
28/06/2024 02:23:44
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية روسيا: فرنسا أصبحت أكثر انخراطا بالصراع في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
وزير خارجية روسيا: فرنسا أصبحت أكثر انخراطا بالصراع في أوكرانيا (العربية)
28/06/2024 02:23:44
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
27/06/2024 12:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
Lebanon 24
هي قنصل لبنان في سويسرا.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في إيطاليا مع شقيقتها (صور)
03:48 | 2024-06-27
27/06/2024 03:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير جديد من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه
03:44 | 2024-06-27
27/06/2024 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة ابنة عاصي الحلاني تحتفل بخطوبتها رسمياً.. شاهدوا فرحة والدها (صور وفيديو)
02:13 | 2024-06-27
27/06/2024 02:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
قبل أيام قليلة من زفافها.. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:03 | 2024-06-27
27/06/2024 04:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:32 | 2024-06-27
وصول دونالد ترامب إلى أتلانتا للمشاركة في المناظرة المرتقبة مع بايدن
17:21 | 2024-06-27
"أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين: تم إبلاغ مسؤولين إسرائيليين أن بايدن لا يتلقى أوامر من نتنياهو للإفراج عن الشحنة
17:15 | 2024-06-27
أكسيوس: الولايات المتحدة ستفرج عن جزء من شحنة القنابل المعلقة إلى إسرائيل
17:00 | 2024-06-27
رودريغيز: نرفض أمر الاعتقال الصادر ضد الرئيس الأسد والذي سيطبق في نهاية المطاف في الاتحاد الأوروبي (الميادين)
16:59 | 2024-06-27
4 شهداء و20 جريحا جراء استهداف الاحتلال منطقة الشاكوش في رفح (العربي)
16:53 | 2024-06-27
أكسيوس: الولايات المتحدة ستفرج عن جزء من شحنة القنابل المعلقة إلى إسرائيل
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
28/06/2024 02:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24