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واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: نؤيد مضمون خطة غالانت بشأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة
Lebanon 24
27-06-2024
|
18:00
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