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كندا: فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة

Lebanon 24
27-06-2024 | 19:30
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