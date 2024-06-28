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شبكة "أن بي سي" الأميركية: بعض الديمقراطيين بدأوا بمطالبة الرئيس جو بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح آخر للرئاسة

Lebanon 24
28-06-2024 | 01:02
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