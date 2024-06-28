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منسق المستشفيات الميدانية في غزة: الطواقم الطبية تقدم خدماتها بصعوبة جراء استمرار إغلاق معبر رفح (قناة فلسطين)

Lebanon 24
28-06-2024 | 01:32
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