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الجيش الإسرائيلي: بدأنا العملية في الشجاعية بعد معلومات عن وجود مسلحين

Lebanon 24
28-06-2024 | 04:17
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