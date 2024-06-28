هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو حدد الأحد المقبل موعدا لاجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي لأول مرة منذ 7 تشرين الأول بسبب تفاقم الخلافات (الجزيرة)

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