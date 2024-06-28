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وزيرة التعاون الدولي المصرية توقع مع السفير الألماني اتفاقا بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل 3 برامج تنموية (الشرق)

Lebanon 24
28-06-2024 | 06:39
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