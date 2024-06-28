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إسرائيل هيوم: وزير المالية وبخ رئيس أركان الجيش خلال اجتماع الحكومة وقال له "ملتزمون بأمن إسرائيل ولسنا نحن من كنا نياما مثلك يوم 6 تشرين الأول" (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:03
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