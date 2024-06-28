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القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يجلي جنودا من معسكر عتصيون شمالي الخليل عقب اندلاع حرائق بالقرب منه (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 09:16
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