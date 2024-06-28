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وزير الخارجية المغربي: يتعين عدم فتح جبهة جديدة للحرب في لبنان مما يزيد التوترات في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 09:25
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