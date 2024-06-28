Advertisement

أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": نتائج تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في السودان "مفجعة" (الشرق)

Lebanon 24
28-06-2024 | 09:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الناس يموتون"... الصحة العالمية تستنكر استهداف مستشفيات السودان
lebanon 24
28/06/2024 21:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: وفاة أول مصاب بشري بفيروس أنفلونزا الطيور "اتش 5 ان 2" بسبب عوامل متعددة (الشرق)
lebanon 24
28/06/2024 21:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الشرق": الأمم المتحدة تسلم الحكومة السودانية و"الدعم السريع" دعوة لاستئناف المفاوضات في 10 تموز
lebanon 24
28/06/2024 21:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": العد التنازلي نحو الانفجار الكبير في الشرق الأوسط بدأ
lebanon 24
28/06/2024 21:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:22 | 2024-06-28
14:20 | 2024-06-28
14:19 | 2024-06-28
14:12 | 2024-06-28
14:02 | 2024-06-28
13:34 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24