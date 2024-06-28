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يديعوت أحرونوت عن غالانت: قلت للأميركيين لا نريد حربا في الشمال وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 09:56
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