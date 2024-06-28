قناة سي بي إس نقلا عن مستشارين كبار للرئيس الأميركي: لا نتوقع أن يتنحى بايدن عن السباق الرئاسي بعد الصعوبات التي واجهها في المناظرة الأولى مع ترامب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24