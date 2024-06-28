مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: البيانات الأخيرة تشير إلى أن الوضع في السودان ربما أسوأ من مجاعة إثيوبيا التي صدمت العالم في الثمانينيات (الجزيرة)

Lebanon 24