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مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: البيانات الأخيرة تشير إلى أن الوضع في السودان ربما أسوأ من مجاعة إثيوبيا التي صدمت العالم في الثمانينيات (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 11:46
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