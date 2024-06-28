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كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 11:59
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