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البنتاغون: سننقل الرصيف العائم في غزة إلى ميناء أسدود وليست لدينا أي معلومات بشأن توقيت إعادته (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 13:11
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