Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرنوت نقلاً عن مصادر أمنية: نتنياهو أزال اعتراضه على مشاركة السلطة الفلسطينية في "اليوم التالي" من حرب غزة

Lebanon 24
28-06-2024 | 14:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اليوم التالي" بعد الحرب: لغزة أم لحكومة نتنياهو؟
lebanon 24
29/06/2024 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": الشرطة تعتقل 4 أشخاص أثناء مشاركتهم في تظاهرة قبالة منزل نتنياهو في مدينة قيساريا
lebanon 24
29/06/2024 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلاً عن عضوين في الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية": غانتس لن ينتظر حتى ٨ حزيران المقبل إذا لم يحدث تغيير في سياسة نتنياهو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/06/2024 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ما دامت "حماس" على حالها فلن تدخل أي جهة إلى غزة لتديرها مدنيا وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية
lebanon 24
29/06/2024 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:45 | 2024-06-28
17:34 | 2024-06-28
17:20 | 2024-06-28
17:19 | 2024-06-28
17:05 | 2024-06-28
16:51 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24