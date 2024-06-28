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الشرطة التركية تفرق بالرصاص متظاهرين اقتحموا معبر أبو الزندين شمال حلب (الميادين)
Lebanon 24
28-06-2024
|
14:20
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