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الشرطة التركية تفرق بالرصاص متظاهرين اقتحموا معبر أبو الزندين شمال حلب (الميادين)

Lebanon 24
28-06-2024 | 14:20
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