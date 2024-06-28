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مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن عن تقييد استخدام الحوثيين للطائرات المحتجزة في مطار صنعاء والمملوكة لشركة الخطوط الجوية اليمنية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-06-2024 | 15:06
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