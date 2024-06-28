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"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة أرسلت 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل لإسرائيل منذ 7 تشرين الاول
Lebanon 24
28-06-2024
|
16:51
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