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"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: حزب الله قد لا يقبل اتفاقاً يقيد خياراته العسكرية دون وقف لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
28-06-2024
|
18:04
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