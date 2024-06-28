Advertisement

أخبار عاجلة

نتائج أولية للانتخابات الإيرانية: بزشيكيان 43% ثم جليلي 36%

Lebanon 24
28-06-2024 | 18:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران: المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية سعيد جليلي يعلن استمراره في السباق الانتخابي حتى النهاية واستمراره فيه بقوة
lebanon 24
29/06/2024 03:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات الرئاسية الإيرانية (الشرق)
lebanon 24
29/06/2024 03:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج أولية: أقصى اليمين بفرنسا يحصد أصواتا بالانتخابات الأوروبية ضعف نسبة حزب ماكرون
lebanon 24
29/06/2024 03:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
امرأة تتقدّم بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من تكون؟ (صورة)
lebanon 24
29/06/2024 03:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:40 | 2024-06-28
18:39 | 2024-06-28
18:09 | 2024-06-28
18:04 | 2024-06-28
18:00 | 2024-06-28
17:58 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24